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Коммунальные тарифы снизили более чем для миллиона жителей Подмосковья
Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Коммунальные тарифы снизили более чем для миллиона жителей Подмосковья

Елена Фролова

Общество

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги снизили более чем для миллиона жителей Московской области в 2020 году по поручению губернатора региона. Информация об этом размещена на сайте «Подмосковье сегодня».

Это произошло благодаря соблюдению ряда факторов. Так, особое внимание было уделено объектам коммунальной инфраструктуры. В некоторых подмосковных округах рост тарифов оказался ниже инфляции, потому что были проведены административные реформы, программа модернизации, а также созданы единые крупные ресурсоснабжающие поставщики.

Немаловажную роль сыграли замораживание тарифов на обращение с ТКО и сдерживание роста тарифов на электроэнергию на уровне инфляции. В первом полугодии текущего года они останутся неизменными. Сохранилась и скидка в размере 30 процентов для тех, кто проживает в селах Подмосковья.

По программе поддержке жителей на фоне пандемии коронавирусной инфекции был введен мораторий на оплату взноса за капитальный ремонт.

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