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Спасатели эвакуировали 170 человек с канатной дороги на Красной Поляне
Фото: Pixabay / Heike Georg

Спасатели эвакуировали 170 человек с канатной дороги на Красной Поляне

Кирилл Николаев

Происшествия

На канатной дороге на Красной поляне произошел технический сбой. Об этом ТАСС в понедельник, 25 января, сообщили в пресс-службе горно-туристического центра «Газпром».

Отмечается, что на канатной дороге не сработал аварийный тормоз. В результате ее пришлось обесточить. Спасатели приступили к эвакуации людей с канатной дороги. В настоящее время уже эвакуировано 170 человек.

Людям вернули стоимость ски-пассов за катания. Также им предложили горячие напитки в ресторане.

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