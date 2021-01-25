Росстат заявил о спаде промышленного производства в стране в 2020 году

Фото: Научно-технический центр «Бакор»

Промышленное производство в России в декабре 2020 года замедлило спад до 0,2 процента в годовом выражении с ноябрьских 1,5 процента. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили в пресс-службе Росстата.

Отмечается, что по итогам 2020 года снижение промышленного производства составило 2,9 процента. Годовая оценка спада от Росстата оказалась лучше сентябрьского прогноза Министерства экономического развития Российской Федерации. Ведомство ожидало уменьшения промышленного производства на 4,1 процента.

В Росстате подчеркнули, что по сравнению с ноябрем 2020 года промышленное производство в России в декабре выросло на 10,5 процента, сообщает РИА Новости.

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