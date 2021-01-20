Водка, хлеб и другие продукты подорожали в России

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В России за неделю выросли цены на ряд продуктов. Об этом свидетельствуют данные Росстата за период с 12 по 18 января.

По информации службы, курица и замороженная рыба подорожали за указанное время на полпроцента. На 0,3 процента выросли в цене ржаной хлеб, чай и макароны, на 0,2 процента — говядина, свинина и мясные консервы.

Помимо этого, овощи прибавили в стоимости в среднем 1,2 процента. Сильнее всего из овощей подорожали помидоры — на 3,5 процента. Также на 0,1 процента стало дороже подсолнечное масло. Водка выросла в цене на 0,3 процента.

Кроме того, дорожают гречка, пшено и куриные яйца.

Вместе с тем на 0,5 процента подешевел сахарный песок, уточнило ведомство.

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