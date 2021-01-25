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Частичное закрытие станции «Каширская» московского метро продлили до 8 февраля
Фото: Анна Быкова

Частичное закрытие станции «Каширская» московского метро продлили до 8 февраля

Анастасия Волоснова

Город

Частичное закрытие станции «Каширская» Замоскворецкой линии московского метро продлили до 8 февраля включительно. Об этом говорится в приложении «Метро Москвы».

На станции не будут останавливаться поезда по направлению из центра. Выходы № 1 и № 2 на «Каширской» будут закрыты, говорится в сообщении.

Чтобы попасть из центра на станцию «Каширская», необходимо проехать на одну станцию дальше, выйти на «Кантемировской» и сесть на поезд в обратном направлении. Чтобы уехать по направлению из центра со станции «Каширская», пассажирам нужно доехать до «Коломенской» и пересесть в обратную сторону.

Станция «Каширская» закрыта из-за ее интеграции в состав Большой кольцевой линии. Ранее сообщалось, что она будет закрыта до 25 января, однако подземные работы были продлены, уточняет агентство городских новостей «Москва».

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Метропассажирызакрытие
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