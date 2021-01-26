Эксперт сообщил, когда заболеваемость COVID-19 снизится вдвое

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Показатели заболеваемости и смертности от коронавируса к середине весны должны снизиться в два раза. Об этом сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

— Ожидается, что до середины весны показатель заболеваемости COVID-19, а также число летальных исходов снизится, показатели могут сократиться вдвое. Однако далее возможен снова всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком, — заявил он, передает РИА Новости.

Эксперт добавил, что вскоре ситуация может стать лучше, но вакцинация даже с учетом ее массового начала идет медленнее, чем распространяется COVID-19. Всеобщая вакцинация обязательна для полного нивелирования вируса и предотвращения новой возможной волны, подчеркнул Тавадян.

Ранее ученый сообщил, что у переболевших COVID-19 иммунитет ослаблен до двух месяцев. Он отметил, что после перенесенного коронавируса пациенты часто жалуются на повышенную утомляемость и сонливость.

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