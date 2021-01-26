Столичных водителей призвали к осторожности из-за гололедицы на дорогах

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве в ближайшее время на дорогах возможна гололедица. Об этом во вторник, 26 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Кроме того, ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.

В ведомстве призвали жителей столицы быть осторожными и внимательными. Кроме того, рекомендовано избегать резких маневров на дорогах, не оставлять машины у слабо укрепленных конструкций, а также соблюдать дистанцию.

Ранее синоптики сообщили, что в столице 26 января ожидается облачная погода, временами будут идти небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве составит от нуля до плюс одного градуса.

Читайте также: «Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе 26–28 января из-за ветра