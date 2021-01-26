Синоптики сообщили о погоде в Москве 26 января

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 26 января, столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода, временами будут идти небольшие осадки.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от нуля до плюс одного градуса. В Подмосковье ожидается температура от одного градуса мороза до одного градуса тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7–10 метров в секунду, иногда его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе 26–28 января из-за ветра. Предупреждение о ветре будет действовать с 12:00 26 января до 12:00 28 января, а о гололедице — с 01:00 27 января до 01:00 29 января.

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