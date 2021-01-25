Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Не исключаю 30-градусных морозов»: синоптик рассказал о погоде в Москве в феврале
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

«Не исключаю 30-градусных морозов»: синоптик рассказал о погоде в Москве в феврале

Юлия Ямпольская

Город

В Москву могут вернуться 30-градусные морозы. Об этом в понедельник, 25 января, сообщил заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

По его словам, возможна погода, похожая на январскую.

— Впереди еще весь февраль, поэтому я не исключаю 30-градусных морозов в Московском регионе или погоду похожую, которая была в январе, — цитирует специалиста агентство городских новостей «Москва».

Ранее синоптик рассказала о погоде в Москве в последнюю неделю января. Она отметила, что в первой половине недели ожидаются осадки.

Читайте также: Температурный рекорд зафиксировали в Москве 25 января

Москвазимаморозная погода
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Долина, Мастер и Ноев ковчег: чем удивит МГУ

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Владимир Высоцкий: живи и терпи

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Грибы, трава, плесень: что растет внутри человека

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Гарик Харламов: сказка о сильно пьющем принце

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как курица лапой: что о вас расскажет почерк

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Все мнения
О проекте