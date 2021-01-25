«Не исключаю 30-градусных морозов»: синоптик рассказал о погоде в Москве в феврале
В Москву могут вернуться 30-градусные морозы. Об этом в понедельник, 25 января, сообщил заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.
По его словам, возможна погода, похожая на январскую.
— Впереди еще весь февраль, поэтому я не исключаю 30-градусных морозов в Московском регионе или погоду похожую, которая была в январе, — цитирует специалиста агентство городских новостей «Москва».
Ранее синоптик рассказала о погоде в Москве в последнюю неделю января. Она отметила, что в первой половине недели ожидаются осадки.
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