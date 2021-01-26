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Вакцинация питомцев по сниженной цене пройдет в ветклиниках Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Вакцинация питомцев по сниженной цене пройдет в ветклиниках Москвы

Юлия Ямпольская

Город

В Москве в период с 1 февраля по 31 марта в ветеринарных клиниках пройдет акция по комплексной вакцинации питомцев по сниженной цене. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в пресс-службе комитета ветеринарии столицы.

Уточняется, что стоимость услуги составит 900 рублей для собак и 850 рублей для кошек.

— Вакцинация — единственный надежный способ, который позволяет защитить питомца от заражения бешенством и другими вирусно-бактериальными инфекциями. У животного создается иммунитет, который позволит избежать заболевания или легко его перенести, — пояснили в пресс-службе.

В комитете ветеринарии рассказали, что питомцам, которых не выгуливают, также необходимо сделать прививку. Ведь вирусными инфекциями они могут заразиться даже при контакте с уличной одеждой и обувью хозяев. Кроме того, в пресс-службе отметили, что на вакцинацию лучше записаться заранее — это позволит сэкономить время.

После введения вакцины устойчивый иммунитет к инфекциям формируется на 10–21 день. В данный период организм питомца ослаблен и чувствителен к естественному заражению. Именно поэтому специалисты советуют избегать контакта животного с другими питомцами.

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