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«Один день королевы»: Екатерина Климова опубликовала откровенные кадры из душа
Фото: instagram.com/klimovagram

«Один день королевы»: Екатерина Климова опубликовала откровенные кадры из душа

Ксения Монахова

Звезды

Российская актриса Екатерина Климова поделилась в Сети видео со дня рождения. В праздничном ролике артистка просыпается, идет в ванную, после чего собирается и отправляется по делам.

— Наступил мой личный новый год. Чем старше мы становимся, тем больше он напоминает контрольную. Предмет — твоя жизнь. А строгий учитель — ты сам. Хорошо было бы знать вопросы заранее, — написала актриса.

На видео Климова также задает философские вопросы о том, как стать счастливым и успешным, как сохранить красоту и найти свой стиль, а также в чем смысл жизни.

— Как же хочется найти ответы на вопросы, на которые, кажется, нет ответа. Возможно, каждый год ответы будут разными. День рождения — прекрасный повод для «обнуления», для восприятия своего новолетия и нового дыхания, — подчеркнула звезда.

Кроме того, Екатерина Климова поблагодарила свою маму за подаренную ей жизнь. А также сказала спасибо поклонникам и подписчикам за любовь и признание.

В ответ подписчики актрисы осыпали ее комплиментами и поздравили с днем рождения.

«С днем рождения! Счастья вам»; «Самые добрые пожелания вам, Катя! Будьте всегда счастливы, жизнерадостны, уверенны в себе»; «Один день королевы»; «Вы прекрасны»; «Невероятная!»; «Самая красивая женщина!» — написали поклонники актрисы в комментариях.

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