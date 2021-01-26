Более 900 летальных случаев COVID-19 зафиксировали за сутки в Германии

Фото: twitter.com/CGTNOfficial

В Германии за минувшие сутки скончались от коронавируса более 900 человек. Об этом во вторник, 26 января, сообщает Институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным института, за сутки в Германии было зафиксировано более шести тысяч новых случаев коронавируса.

— За минувшие 24 часа в ФРГ зафиксировали 903 летальных исхода среди пациентов с COVID-19 и 6408 новых случаев заражения, — говорится в сообщении.

В понедельник, 25 января, сообщалось о 214 умерших от инфекции за сутки, передает РИА Новости.

В ФРГ за все время пандемии врачи выявили 2 148 077 случаев заражения. Всего скончались 52 990 человек, вылечились более 1,8 миллиона пациентов.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Число случаев коронавируса в США превысило 25 миллионов