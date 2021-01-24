Число случаев коронавируса в США превысило 25 миллионов

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Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в США превысило 25 миллионов. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Согласно статистике, число случаев заболевания в Штатах составляет 25 003 695. С начала пандемии от коронавируса в США умерли 417 538, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что новый карантин из-за коронавируса могут объявить во Франции. Ограничительные меры могут начаться до конца следующей недели и продлиться не менее трех недель.

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