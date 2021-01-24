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Германия закупила препарат от COVID-19 на основе моноклональных антител
Фото: flickr.com/fdecomite

Германия закупила препарат от COVID-19 на основе моноклональных антител

Кирилл Николаев

В мире

Германия первой из стран Евросоюза закупила препарат от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител, введение которых на ранней стадии может помочь избежать тяжелого течения заболевания. Об этом в воскресенье, 24 января, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

По его словам, врачи начнут применять этот препарат со следующей недели. Сначала лекарство будет использоваться для лечения пациентов с коронавирусом в университетских клиниках.

— Государство закупило 200 тысяч доз за 400 миллионов евро, — цитирует Шпана газета Bild am Sonntag.

Министр здравоохранения Германии не уточнил, кто является производителем препарата и как он называется.

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