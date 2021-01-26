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Коронавирус выявили у 18 241 человека за сутки в России
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Коронавирус выявили у 18 241 человека за сутки в России

Виктория Родимкина

Общество

В России за последние сутки выявили 18 241 новый случай коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф во вторник, 26 января.

В стране за минувшие сутки случаи инфекции выявили в 85 регионах. Из них 10,6 процента не имели клинических проявлений заболевания. За сутки в РФ скончались 564 человека, вылечились 23 798 пациентов.

Коронавирус выявили у 18 241 человека за сутки в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировали за сутки в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и Нижегородской области.

В России на сегодняшний день был выявлен 3 756 931 случай инфекции. За весь период пандемии в стране скончались 70 482 человека, вылечился 3 174 561 пациент.

Коронавирус выявили у 18 241 человека за сутки в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что в России появится новое лекарство от коронавируса.

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