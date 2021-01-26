Деньги на «укрепление связей» со Словенией планируют выделить власти США

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Власти США планируют выделить около 100 тысяч долларов на реализацию проектов, направленных на «укрепление связей» между Любляной и Вашингтоном. Средства будут предоставлены неправительственным организациям Республики Словения. Об этом сообщает RT со ссылкой на описание гранта, с которым ознакомилось издание.

Согласно документу, инициатива поможет жителям Словении лучше ознакомиться с особенностями культуры, политики и ценностями США.

— Спектр тем для проектов достаточно широк и разнообразен. Благодаря этому будут охвачены вопросы демократии и прав человека, безопасности и обороны, а также развития экономики и предпринимательства, — уточняется в тексте описания.

Так, власти США предлагают потенциальным партнерам работу по тем направлениям, которые предполагают развитие независимых средств массовой информации в Словении, укрепление трансатлантического сотрудничества и многое другое. В среднем размер одного гранта составляет от трех тысяч до пяти тысяч долларов. В отдельных случаях он может достигать десяти тысяч долларов.

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