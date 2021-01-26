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Вице-премьеры России, Армении и Азербайджана проведут совместную встречу
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вице-премьеры России, Армении и Азербайджана проведут совместную встречу

Виктория Родимкина

Внешняя политика

В ближайшие дни пройдет встреча вице-премьеров России, Армении и Азербайджана для обсуждения разблокирования региональных транспортных коммуникаций. Об этом сообщили в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна во вторник, 26 января.

Уточняется, что встречу планируется провести в ближайшее время, точные дата и время пока не озвучены.

— В повестке дня не указано конкретное направление или инфраструктура. В ней обсуждаются различные вопросы, связанные с разблокировкой региональных транспортных коммуникаций, — передает сообщение ТАСС.

По итогам встречи президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которая прошла в Москве 11 января, было решено создать трехстороннюю рабочую группу. Она должна была заниматься разблокировкой всех экономических коммуникаций в Нагорном Карабахе.

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