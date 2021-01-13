Путин сообщил Эрдогану об итогах переговоров с Алиевым и Пашиняном

Фото: Официальный сайт президента РФ (kremlin.ru/events/president/news/62936/photos)

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом в среду. 13 января, сообщили на сайте Кремля.

Путин сообщил Эрдогану о результатах переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В понедельник, 11 января, стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Подчеркнуто, что одним из главных результатов прошедшей встречи стало подтверждение Азербайджаном и Арменией настроя на нормализацию отношений и готовности к практическому взаимодействию в налаживании мирной жизни.

Эрдоган выразил поддержку усилий России в вопросе урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Он выступил за продолжение координации действий России и Турции, в том числе в интересах экономического развития региона.

Ранее в Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Они длились почти четыре часа и были посвящены урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Российский лидер назвал завершившиеся переговоры с Алиевым и Пашиняном по Нагорному Карабаху важными и полезными. Алиев отметил, что переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе помогут безопасному развитию региона. Пашинян заявил, что вопрос статуса региона еще предстоит определить.

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