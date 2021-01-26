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Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в 22 регионах России
Фото: photo.roscongress.org/Николай Корешков

Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в 22 регионах России

Юлия Ямпольская

Здоровье

В стадии снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией находятся 22 региона России. Об этом во вторник, 26 января, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что в стадии стабилизации находятся 60 регионов РФ, а в стадии продолжающегося роста — 3. Среди них Еврейская автономная область, Костромская область и Смоленская область.

— Отмечу, что на прошлой неделе в этой категории находились 13 субъектов РФ, — цитирует Анну Попову РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора объяснила, почему сейчас самое время сделать прививку от коронавируса.

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Читайте также: Попова сообщила о тренде на снижение заболеваемости коронавирусом в России

Анна ПоповаРоссиякоронавирус
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