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Попова объяснила, почему сейчас самое время сделать прививку от коронавируса
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Попова объяснила, почему сейчас самое время сделать прививку от коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

Эпидемиологический процесс в России пошел на спад, поэтому сейчас самое время сделать прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг, 21 января.

Она отметила, что пройти вакцинацию граждане должны максимально быстро, пока ситуация не изменилась в худшую сторону.

— Сейчас самое время сделать прививку, потому что эпидпроцесс идет на спад, и, чтобы не допустить дальнейшего его развития, конечно же, нужно привиться максимально быстро, — сказала Анна Попова в эфире Первого канала.

Она напомнила, что население страны будет защищено от инфекции, когда будет привито не менее 60 процентов взрослых.

Ранее глава Роспотребнадзора призвала провести кампанию вакцинации в стране максимально быстро и эффективно.

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