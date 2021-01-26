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Краткосрочные свидания вновь разрешили в столичных СИЗО
/ Фото: Павел Волков

Краткосрочные свидания вновь разрешили в столичных СИЗО

Юлия Ямпольская

Общество

Краткосрочные свидания с родственниками вернули в следственные изоляторы столицы. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в пресс-службе ФСИН по Москве.

Уточняется, что порядок очереди на свидания будет определяться предварительной электронной записью. Однако, как и прежде приостановлено проведение длительных свиданий родственникам и другим лицам с подозреваемыми.

В пресс-службе также напомнили, что в следственных изоляторах с 18 января действуют режимно-ограничительные мероприятия. Так, прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных проходит только в СИЗО-7, а арестованных, которые следуют транзитом через Москву, – в СИЗО-12.

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