Краткосрочные свидания вновь разрешили в столичных СИЗО

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Краткосрочные свидания с родственниками вернули в следственные изоляторы столицы. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в пресс-службе ФСИН по Москве.

Уточняется, что порядок очереди на свидания будет определяться предварительной электронной записью. Однако, как и прежде приостановлено проведение длительных свиданий родственникам и другим лицам с подозреваемыми.

В пресс-службе также напомнили, что в следственных изоляторах с 18 января действуют режимно-ограничительные мероприятия. Так, прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных проходит только в СИЗО-7, а арестованных, которые следуют транзитом через Москву, – в СИЗО-12.

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