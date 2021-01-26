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Ученые назвали сроки появления вакцины от аллергии на кошек
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ученые назвали сроки появления вакцины от аллергии на кошек

Анастасия Колоскова

Наука

Вакцина для профилактики аллергии на кошек, которую разрабатывают специалисты Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) им. И. М. Сеченова совместно с коллегами из Венского университета, может появиться уже в 2021 году. Об этом сообщил ректор университета Петр Глыбочко.

— Сейчас мы готовим аллергены против аллергии от кошек. Они практически готовы. Если пандемия не помешает, в этом году будет, — цитирует слова Глыбочко РИА Новости.

Как уточнил ректор, ученые завершили исследования. Теперь они готовятся к тому, чтобы подать документы для регистрации вакцины.

Напомним, над созданием вакцины для профилактики аллергии на кошек ученые работают с 2017 года. В июне 2018 года МГМУ им. И. М. Сеченова сообщил о завершении первого этапа разработки препарата.

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