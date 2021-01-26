Ученые назвали сроки появления вакцины от аллергии на кошек

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Вакцина для профилактики аллергии на кошек, которую разрабатывают специалисты Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) им. И. М. Сеченова совместно с коллегами из Венского университета, может появиться уже в 2021 году. Об этом сообщил ректор университета Петр Глыбочко.

— Сейчас мы готовим аллергены против аллергии от кошек. Они практически готовы. Если пандемия не помешает, в этом году будет, — цитирует слова Глыбочко РИА Новости.

Как уточнил ректор, ученые завершили исследования. Теперь они готовятся к тому, чтобы подать документы для регистрации вакцины.

Напомним, над созданием вакцины для профилактики аллергии на кошек ученые работают с 2017 года. В июне 2018 года МГМУ им. И. М. Сеченова сообщил о завершении первого этапа разработки препарата.

Читайте также: Ученые рассказали, как женщины повлияли на одомашнивание собак