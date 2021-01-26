Американский институт кино назвал список лучших фильмов и сериалов года

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Список лучших сериалов и фильмов 2020 года на премию AFI Awards представил Американский институт кино. В него вошли такие картины, как: «Звук металла» и «Суд над чикагской семеркой», «Душа» и «Одна ночь в Майами», «Манк», «Иуда и черная мессия», а также «Пятеро одной крови». Об этом сообщается на сайте НСН.

Среди лучших сериалов оказались «Корона», «Ход королевы», «Мандалорец», «Лучше звоните Солу», «Страна Лавкрафта» и другие. Церемонию вручения наград проведут 26 февраля. Она состоится онлайн.

Напомним, что в России были вручены награды лучшим фильмам и сериалам по версии премии «Золотой орел». Так, киноакадемики чествовали фильм «Блокадный дневник» Андрея Звягенцева. Эта же кинокартина получила статуэтки за лучший сценарий и лучшую женскую роль.

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