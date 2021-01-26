Актриса Чиповская рассказала о своей героине, которая ее безумно раздражает

Фото: «Вечерняя Москва»

Российская актриса Анна Чиповская заявила, что ее раздражает характер героини Марьяны, которую она сыграла в сериале Валерия Тодоровского «Оттепель».

— Я думаю, что там мощнейшие женские образы, но лично меня Марьяна безумно раздражает. Я бесконечно далека от цветов. Всем. Своей глупостью, юностью, она не понимает, не знает... Постоянно оказывается в тех ситуациях, в которых оказывается, — заявила актриса.

Она отметила, что режиссер сделал актрисам «большой подарок», предложив съемки в сериале.

В интервью Галине Юзефович она добавила, что у актрисы пространств для маневра в плане амплуа гораздо меньше, чем у мужчин-актеров.

Видео опубликовано на YouTube.

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