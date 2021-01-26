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СМИ сообщили об аресте мужчины, набросившегося с ножом на россиян в Стамбуле
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

СМИ сообщили об аресте мужчины, набросившегося с ножом на россиян в Стамбуле

Ростислав Зубков

В мире

В Стамбуле арестован мужчина, атаковавший трех граждан РФ. Об этом СМИ пишут во вторник, 26 января.

По предварительным данным, подозреваемому предъявили обвинение в покушении на убийство.

— Обвиняемый в нападении на троих россиян арестован и отправлен в тюрьму, — заявил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

Напомним, речь идет о нападении, произошедшем вечером в воскресенье, 24 января, в турецком Стамбуле. Сборщик мусора по имени Хасан Хюсейн, страдающий психическим расстройством, набросился с ножом на мужчину и двух женщин. Они получили ранения. Пострадавшие оказались россиянами. Им потребовалась госпитализация.

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