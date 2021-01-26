СМИ: Напавший на россиян в Стамбуле мужчина страдает психическим расстройством

Фото: pexels.com / Caner Cankisi

Мужчина, который с ножом напал на троих россиян в Стамбуле, страдает психическим расстройством. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах во вторник, 26 января.

По его словам, напавший в первых показаниях сообщил, что принял туристов за «посланников дьявола».

— Напавший на россиян дал показания, согласно которым ему показалось, что эти люди — посланники дьявола. Он страдает психическим расстройством, — отметил источник агентства.

Он добавил, что мужчина не просил у россиян денег, так как напал на них не с целью ограбления. В правоохранительных органах также отметили, что на счету задержанного уже 26 ранее совершенных преступлений, среди которых причинение травм, порча имущества, кражи и другие.

По словам источника, мужчина после совершения преступления скрылся, а затем вышел к мечети в поисках еды, где его задержала полиция.

Напомним, инцидент произошел 24 января. Мужчина с ножом напал на троих россиян в Стамбуле. В результате пострадали две женщины и мужчина, их госпитализировали с различными травмами.

Ранее по теме: Стало известно о состоянии пострадавших в Стамбуле россиян