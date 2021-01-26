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Российского дипломата вызвали в МИД Азербайджана из-за «провокации» Милонова
Фото: Cкриншот с видео YouTube-канала А поговорить?

Российского дипломата вызвали в МИД Азербайджана из-за «провокации» Милонова

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Российского дипломата вызвали в Министерство иностранных дел Азербайджана после высказываний депутата Госдумы Виталия Милонова. Об этом пресс-служба МИД республики сообщила во вторник, 26 января.

Ранее законодатель дал интервью армянской программе «Позиция». Там он позволил себе неуважительно отозваться о Баку в контексте вопроса о Нагорном-Карабахе. Азербайджанское дипведомство осудило слова Милонова.

Вскоре в МИД Азербайджана был вызван временный поверенный в делах посольства РФ в Баку.

— В ходе встречи было донесено до внимания, что депутат Государственной Думы РФ от правящей партии «Единая Россия» Виталий Милонов использовал неприемлемые выражения в адрес государства и народа Азербайджана, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения внешнеполитического ведомства.

В пресс-службе добавили, что Милонов допустил «очередной провокационный шаг», который не соответствует высоким отношениям Москвы и Баку. Также на встрече подчеркивалось, что высказывания депутата не отражают официальную позицию России и лишь вредят отношениям и договоренностям сторон.

Ранее власти Азербайджана включили Милонова в черный список за несогласованный с Баку визит в Карабах. Сам парламентарий отвечал, что посетил НКР в гуманитарных целях.

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