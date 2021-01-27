Сенатор в Ирландии обвинил Путина в пропаже местного дельфина

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В Ирландии сенатор Нед О’Салливан заявил о якобы причастности лично президента РФ Владимира Путина к пропаже дельфина из гавани Дингла в графстве Керри.

Известный местный дельфин Фунги пропал несколько месяцев назад. По одной из версий, он мог потеряться из-за акустических помех от сонаров, применяющихся моряками во всем мире. Дельфины же используют эхолокацию, подобную сонарам, для общения, наблюдения за окружающей средой, поиска пищи и обнаружения опасности.

Сенатор, комментируя пропажу дельфина, сказал, что «в этом могли быть замешаны россияне, возможно, Путин».

Министр экологии Ирландии Малколм Нунан не стал обвинять Россию, но отметил, что теория о подводных шумах имеет право на существование, сообщает издание The Irish Post.

Дельфин Фунги давно стал местной достопримечательностью и настоящим символом ирландского графства. В 1983 году он отбился от группы сородичей и обосновался в гавани, став любимцем взрослых и детей. Фунги отличался игривым и дружелюбным характером, и посмотреть на него приезжали туристы со всей Ирландии и даже из-за границы.

В 2019 году Фунги занесли в Книгу рекордов Гиннесса как «Самого долгоживущего одинокого дельфина». Местные жители установили в его честь памятник на побережье. Но в октябре 2020 года любимец ирландцев исчез. В течение нескольких дней жители выходили на лодках в море, пытаясь найти Фунги, но безуспешно.

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