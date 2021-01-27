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Бывший сотрудник медцентра в США признал вину за порчу доз вакцины от COVID-19
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Бывший сотрудник медцентра в США признал вину за порчу доз вакцины от COVID-19

Анастасия Волоснова

В мире

Бывший сотрудник медицинского центра в США признал вину за порчу 500 доз вакцины от COVID-19, произведенной компанией Moderna. Об этом сообщается в заявлении министерства юстиции США.

По данным следствия, мужчина умышленно в течение нескольких суток хранил дозы вакцины компании Moderna вне холодильника. После этого он вернул все 500 на место. Сообщается, что данной партией препарата успели привить как минимум 57 человек.

Изначально считалось, что сотрудник допустил ошибку по неосторожности, однако позже он признал свою вину. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов в декабре одобрило вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Препарат, который выпускает Moderna, также был сертифицирован. В настоящее время среди американского населения уже идет вакцинация от COVID-19, передает ТАСС.

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