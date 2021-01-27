Жена стендапера Шаляпина показала его предсмертные рисунки

Фото: instagram/shalyap_in

Жена стендапера Александра Шаляпина, которого нашли мертвым в его квартире на Хорошевском шоссе в Москве, опубликовала в соцсетях рисунки, которые ее муж нарисовал накануне трагедии.

Работы комика выполнены в тревожной желто-красной гамме. На одной из них он изобразил лицо человекоподобного существа с красными глазами и заостренными ушами, на другой — солнце, садящееся за горы.

Фото: instagram.com/dreamdeep_/

Представитель программ реабилитации РФ в ООН Никита Лушников рассказал, что Шаляпин весь прошлый год боролся с депрессией. На ее фоне появились проблемы в семейной жизни. Накануне трагедии он поссорился с женой Анастасией, которая из-за этого уехала на дачу.

— Настя молодец. Ждала и боролась за него. Она рассказала, что после приезда из Белгорода муж вновь употребил алкоголь, и она дистанцировалась, чтобы дать ему понять, что это неправильно, — цитирует Лушникова «СтарХит».

Ранее о затяжной депрессии у Шаляпина на фоне отмены концертов рассказала его PR-директор Мария Малякина.

СПРАВКА «ВМ»

Александр Шаляпин родился в 1979 году. Он снялся более чем в 50 фильмах, среди которых «Карпов», «Крапленый», «Опережая выстрел», «Бессонница», «Под прикрытием».

В качестве комика начал выходить на сцену в 2010 году. Поначалу это были клубы, где он проводил вечеринки «Стендап-проект». С осени 2012 года до ноября 2014 года был постоянным участником проекта Stand Up.

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