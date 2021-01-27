Рябков: Москва развернет углубленный диалог с Вашингтоном по контролю над вооружением

Фото: Пресс-служба Госдумы

Москва планирует более подробно обсудить с Вашингтоном ситуацию с контролем над вооружением в ближайшие пять лет. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Данное решение принято на фоне продления соглашения по сокращению стратегических наступательных вооружений с США, передает РИА Новости.

— Это время мы рассчитываем использовать для того, чтобы развернуть с США углубленные, интенсивные переговоры о будущем контроля над вооружениями с целью выработки нового уравнения безопасности, которое охватывало бы все факторы, влияющие на поддержание международной безопасности, стратегической стабильности, — объяснил позицию российской стороны Рябков.

Ранее Рябков сообщил, что Россия и Соединенные Штаты Америки договорились о продлении соглашения по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы. По его словам, договор будет продлен на пять лет — до 5 февраля 2026 года. Дополнения и лишние «довески» к соглашению ДСНВ приняты не были, уточнил дипломат.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

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