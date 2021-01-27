Коронавирус за сутки выявили у 17 741 человека в России

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

️В России за минувшие сутки выявили более 17 тысяч новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в среду, 27 января.

За последние сутки в России выявлен 17 741 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 10,3 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки в стране скончались 594 человека, вылечились 27 922 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев COVID-19 выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За все время пандемии зафиксировали 3 774 672 случая коронавируса. Скончались 71 076 человек, вылечились от коронавируса 3 202 483 человека.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что не обнаружил в России новые штаммы COVID-19 из ЮАР и Японии.

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