Депутат Госдумы предложил снизить налоги для производителей спортивного питания

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В Государственной думе предложили снизить цены на отечественное спортивное питание и увеличить качество этих продуктов. Сделать это можно за счет налоговых послаблений для производителей. Об этом сообщает News.ru.

Автором инициативы выступил депутат нижней палаты парламента Алексей Кобилев. Он считает, что на сегодняшний день в России данная продукция пользуется популярностью. Однако, по его словам, отечественные товары не могут конкурировать с заграничными. Обычно это происходит из-за небольшого ассортимента и низкого качества.

Для того чтобы улучшить эту ситуацию, отечественным производителям предлагают предоставить налоговые послабления. Соответствующий запрос был направлен министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову и министру спорта РФ Олегу Матыцину.

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