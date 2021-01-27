Соглашение о продлении ДСНВ ратифицировали в Госдуме

Фото: Софья Сандурская / Агентство городских новостей «Москва»

В Госдуме ратифицировали соглашение о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений на пять лет. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании в среду, 27 января.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, в котором предлагалось продлить соглашение СНВ-3. Глава государства принял решение после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

— В январе 2021 года достигнуто принципиальное согласие сторон продлить договор на пять лет, — приводит ТАСС сообщение в пояснительной записке к документу.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия и Соединенные Штаты Америки договорились о продлении соглашения по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы. По его словам, договор будет продлен на пять лет — до 5 февраля 2026 года. Дополнения и лишние «довески» к соглашению ДСНВ приняты не были, уточнил дипломат.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

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