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Специалисты Роскачества выяснили, какие продукты больше всего интересуют россиян
Фото: pixabay.com/ru

Специалисты Роскачества выяснили, какие продукты больше всего интересуют россиян

Елена Фролова

Потребление

Опрос, посвященный здоровому питанию, провели среди жителей России. Результаты исследования показали, стремятся ли граждане поддерживать данный рацион и за какие продукты они готовы переплачивать. Об этом сообщают «Невские новости».

Исследование организовал Центр изучения потребительского проведения Роскачества. Специалисты изучили предпочтения россиян на рынке продуктов. Выяснилось, что большая часть населения РФ так или иначе старается следить за своим рационом, делать его полноценным и разнообразным — 87 процентов из общего числа опрошенных сообщили, что стараются питаться правильно. Около 11 процентов пока не задумывались над этим вопросом, а еще два процента утверждают, что им все равно, что они едят.

Более половины респондентов заявили, что готовы платить больше за те продукты, которые принесут пользу их здоровью. Вместе с тем во время исследования был составлен список продуктов, за состоянием которых покупатели наблюдают в магазинах перед покупкой наиболее пристально. К примеру, они считают, что нужно наиболее ответственно и строго подходить к приобретению мяса и молочной продукции. Кстати, мужчины внимательнее относятся к покупке мяса, а женщины более строго оценивают молочную продукцию, а также рыбу и овощи.

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