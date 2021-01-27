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Офтальмолог рассказал о последствиях коронавируса для зрения
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Офтальмолог рассказал о последствиях коронавируса для зрения

Анастасия Колоскова

Здоровье

У пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией в средней и тяжелой форме, может ухудшиться зрение. Об этом сообщила врач-офтальмохирург, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

Коронавирус, истощающий функциональные резервы организма, может усиливать катаракту и изменять оптику глаза, заключает специалист.

— Человек, который читал без очков, перенес инфекцию и говорит о том, что ему для чтения теперь необходимы очки. Усиливается близорукость, то есть меняется сила стекол, — цитирует Шилову телеканал «Звезда».

Коронавирус также негативно отражается на внутрисосудистом свертывании. По словам врача, она замечает у переболевших COVID-19 пациентов микротромбозы. Нарушения кровообращения в мелких сосудах глазного дна приводят к ухудшению остроты и четкости зрения, отмечает специалист.

Ранее сообщалось, что около 20 процентов переболевших коронавирусом отмечают выпадение волос как одно из последствий перенесенного заболевания.

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