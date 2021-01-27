«Накопились вопросы»: гендиректора TikTok в России позвали в Госдуму на разговор

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В Госдуму пригласили генерального директора российского представительства соцсети TikTok Сергея Соколова. С ним хотят обсудить «накопившиеся вопросы», заявил глава комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Пресс-служба парламентария процитировала его позицию. По его словам, члены комиссии хотят, чтобы зарубежные сетевые ресурсы, работающие на российскую аудиторию, действовали в рамках законов и правового поля РФ. Это относится и к TikTok.

— К данной компании у нас накопились вопросы, мы хотели бы обсудить их с главой представительства видеохостинга в России и наладить дальнейшее взаимодействие, — приводит ТАСС заявление Пискарева.

Он уточнил, что встреча с Соколовым запланирована в рамках подготовки к очередному заседанию комиссии.

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