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Более 980 миллионов рублей выделили на лекарства пациентам с COVID-19 в Подмосковье
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 980 миллионов рублей выделили на лекарства пациентам с COVID-19 в Подмосковье

Кирилл Николаев

Общество

Около 989 миллионов рублей выделили на лекарства пациентам с коронавирусной инфекцией в Подмосковье в 2020 году. Об этом в среду, 27 января, сообщили в пресс-службе парламента Московской области.

Отмечается, что из федерального бюджета на указанные цели направили 449 миллионов рублей, а из регионального — 540 миллионов рублей. За время пандемии на дому бесплатными лекарствами были обеспечены более 189 тысяч жителей Подмосковья, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в августе выпустит первый опытный образец мобильного аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для пациентов с осложнениями после коронавирусной инфекции.

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