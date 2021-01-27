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Эпидемиолог заявил, что оттепель в Москве не повлияет на заболеваемость COVID-19
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Эпидемиолог заявил, что оттепель в Москве не повлияет на заболеваемость COVID-19

Ксения Монахова

Город

Пришедшая в столицу оттепель существенно не повлияет на заболеваемость коронавирусом. Об этом в среду, 27 января, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, теплая погода не имеет сильного влияния на распространение коронавирусной инфекцией.

— Если бы погода значимо влияла на вирус, то в жарких странах COVID-19 практически не встречался бы, — цитирует слова эпидемиолога РИА Новости.

Ранее синоптики предупредили, что 27 января, столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. До 29 января в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Однако, по словам синоптиков, нынешнее аномальное тепло в столице кратковременно: уже в конце января температура вновь приобретет минусовые значения.

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