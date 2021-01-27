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Свыше 16 миллиардов рублей поступило в бюджет Подмосковья с продажи и аренды имущества
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Свыше 16 миллиардов рублей поступило в бюджет Подмосковья с продажи и аренды имущества

Елена Фролова

Общество

Более 16,4 миллиарда рублей поступило в бюджеты муниципалитетов Московской области с продажи и аренды муниципального имущества, а также от участков неразграниченной собственности. Об этом сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на Минмособлимущества.

Так, в бюджет городского округа Ивантеевка поступило 98 миллионов рублей по итогам работ по передаче недвижимости в аренду и собственность. В свою очередь, Электрогорск получил 86 миллионов рублей, Лосино-Петровское — 41 миллион рублей. Отмечается, что, несмотря на сложные условия пандемии, у муниципалитетов получилось перевыполнить показатели по поступлениям в бюджет от распоряжения имуществом землей на четыре процента.

Вместе с тем в 2020 году подмосковные арендаторы получили свыше 345 миллионов отсрочки за арендуемое областное и муниципальное имущество.

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