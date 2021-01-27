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Медики предположили усугубление кардиологических проблем из-за COVID-19
Фото: pixabay.com

Медики предположили усугубление кардиологических проблем из-за COVID-19

Никита Абрамов

Здоровье

Медики опасаются усугубления болезней сердечно-сосудистой системы у всего человечества. Этому способствует заболевание коронавирусной инфекцией, а также меры борьбы с ним.

— Пандемия коронавируса унесла огромное число жизней людей по всему миру, и коронавирусная инфекция, по всей видимости, вошла в тройку самых распространенных причин смерти в 2020 году. Мы предполагаем, что она продолжит прямо и косвенно влиять на частоту болезней сердца и сосудов в ближайшие несколько лет, — говорится в исследовании, опубликованной в научном журнале Circulation.

Согласно исследованиям, кардиологические проблемы у заболевших коронавирусом повышали вероятность летального исхода более чем в четыре раза. Это происходит из-за того, что COVID-19 способен проникать в сердце и размножаться там, что мешает нормальной работе органа.

Некоторые медики считают, что, помимо краткосрочных последствий у людей, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы, могут проявляться еще и осложнения в будущем.

Вывод о том, что из-за пандемии COVID-19 в ближайшее время увеличится смертность людей с кардиологическими проблемами, ученые сделали после анализа данных по кардиологическим болезням в США и мире.

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