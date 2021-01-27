Власти Москвы ожидают всплеска посетителей в барах и ночных клубах в выходные
Всплеск посетителей в ресторанах, барах и ночных клубах Москвы ожидается в ближайшие выходные дни. Об этом в среду, 27 января, заявил первый заместитель аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, рынок оценивает рост посетителей или рост выручки. Если в обычных ресторанах это порядка 6–10 процентов, то для баров и ночных клубов это более значительный рост.
— В ближайшие выходные они действительно ожидают определенного всплеска — увеличения посетителей в несколько раз, — заявил Немерюк.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице отменяются ограничения на ночную работу ресторанов и клубов. Теперь заведения смогут работать круглосуточно.
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