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Немерюк оценил сроки восстановления ресторанного бизнеса Москвы в феврале
Фото: Пресс-служба Департамента торговли и услуг Москвы

Немерюк оценил сроки восстановления ресторанного бизнеса Москвы в феврале

Кирилл Николаев

Город

В феврале ресторанный бизнес в столице может восстановить до 80 процентов выручки по сравнению с периодом до пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 27 января, заявил первый заместитель аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, столичные рестораторы с оптимизмом смотрят на февраль.

— Я надеюсь, что в феврале они частично, в большей степени — на 70–80 процентов, так они рассчитывают, — придут к уровню предыдущих периодов, — отметил Немерюк.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице отменяются ограничения на ночную работу ресторанов и клубов. Теперь заведения смогут работать круглосуточно.

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