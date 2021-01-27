Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Более 50 тысяч организаций воспользовались мерами поддержки правительства Москвы с начала пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 27 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

— Это касается и отсрочек, и дополнительных выплат грантов, и льготного кредитования в том числе, — отметил Ефимов.

Ранее он заявил, что бюджет Москвы потерял 700 миллиардов рублей по итогам 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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