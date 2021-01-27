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Владимир Ефимов: Бюджет Москвы из-за пандемии потерял 700 миллиардов рублей
Владимир Ефимов / Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы

Владимир Ефимов: Бюджет Москвы из-за пандемии потерял 700 миллиардов рублей

Кирилл Николаев

Город

Бюджет Москвы потерял 700 миллиардов рублей по итогам 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 27 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, из этой суммы 200 миллиардов рублей было недополучено в виде дохода бюджета, порядка 300 миллиардов — это те расходы, которые использовались на ликвидацию последствий пандемии, работу больниц, закупку средств индивидуальной защиты и лекарств. Ефимов отметил, что около 200 миллиардов рублей — это средства, которые столичные власти вынуждены были не потратить, те расходы, которые перенесли в связи с нехваткой бюджетных средств.

Ранее Ефимов заявил, что среднесуточный оборот столичных ресторанов после снятия ограничений в первые недели увеличится на шесть процентов.

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