Ефимов: Среднесуточный оборот ресторанов Москвы после снятия ограничений увеличится на 6 процентов
Среднесуточный оборот столичных ресторанов после снятия ограничений в первые недели увеличится на шесть процентов. Об этом в среду, 27 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
По его словам, спрос на услуги кафе и ресторанов в столице увеличивается на фоне устойчивой тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом.
Ефимов отметил, что с 18 по 24 января оборот предприятий общественного питания Москвы превысил 800 миллионов рублей. Это на 4,5 процента показателей предыдущей недели, сообщает РИА Новости.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице отменяются ограничения на ночную работу ресторанов и клубов. Теперь заведения смогут работать круглосуточно.
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