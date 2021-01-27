Ефимов: Среднесуточный оборот ресторанов Москвы после снятия ограничений увеличится на 6 процентов

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Среднесуточный оборот столичных ресторанов после снятия ограничений в первые недели увеличится на шесть процентов. Об этом в среду, 27 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По его словам, спрос на услуги кафе и ресторанов в столице увеличивается на фоне устойчивой тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом.

Ефимов отметил, что с 18 по 24 января оборот предприятий общественного питания Москвы превысил 800 миллионов рублей. Это на 4,5 процента показателей предыдущей недели, сообщает РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице отменяются ограничения на ночную работу ресторанов и клубов. Теперь заведения смогут работать круглосуточно.

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