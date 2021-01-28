В Госдуме отреагировали на планы Украины по воздушной блокаде Крыма

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Планы Украины по организации воздушной блокады Крыма путем запугивания российских авиакомпаний обречены. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Он отметил, что аэропорт Крыма каждый год наращивает количество и географию авиарейсов.

Ранее украинская прокуратура попросила Интерпол объявить в международный розыск самолетов, которые летали в Крым, тем самым якобы нарушая правила международных полетов над территорией полуострова.

По словам Михаила Шеремета, деятели Украины представили себя «великими сыщиками», хотя на самом деле они хотят организовать воздушную блокаду Крыма, перекрыть границы полуострова, чтобы не пускать туда людей из других стран.

— Но хочу сказать, что все попытки киевских властей обречены, никаких последствий это не повлечет. Воздушная гавань Крыма — аэропорт «Симферополь» — ежегодно наращивает число и географию авиарейсов, — отметил депутат.

Он добавил, что Крым посещали и будут посещать представители международного сообщества, которые смогут наблюдать изменения на полуострове с момента присоединения Крыма к составу России в 2014 году, сообщает РИА Новости.

Крымский вопрос

Крым вошел в состав России после референдума, проведенного в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией.

Украина не признает итоги голосования и считает Крым частью своего государства. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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