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Эксперты Роскачества проверили воду для кулеров
Фото: pexels.com / Stephan Müller

Эксперты Роскачества проверили воду для кулеров

Виктория Родимкина

Потребление

Специалисты Роскачества провели исследования, в рамках которых была проверена вода для кулеров. Об этом сообщается на сайте организации в четверг, 28 января.

Так, главный вопрос потребителей — достаточно ли чистую воду используют для кулеров. Эксперты проверили продукцию 20 торговых марок по показателям химической и микробиологической безопасности, критериям фальсификации и по органолептическим показателям.

По результатам исследования у половины товаров были выявлены признаки фальсифицированной продукции, а также отклонения по микробиологическим критериям.

Помимо этого на этикетках 16 торговых марок отмечена информация, которая может ввести потребителя в заблуждение. При этом специалисты отметили, что вопросы, которые имеются к маркировке продукции, не являются нарушениями официально, так как пока нет специальных требований к маркировке воды.

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