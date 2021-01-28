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Окаменелости древнего носорога впервые показали жителям Якутии
Фото: Телеканал ОТР

Окаменелости древнего носорога впервые показали жителям Якутии

Елена Фролова

Наука

Широкая публика впервые увидела окаменелости шерстистого носорога, жившего около 20 тысяч лет назад. Недавно якутские ученые обнаружили хорошо сохранившиеся останки древнего животного. Об этом сообщает ОТР.

Уточняется, что обычно научным деятелям попадаются лишь кости. Однако в этот раз удалось найти останки доисторического животного в максимальной степени сохранности благодаря вечной мерзлоте. Исследователи смогли изучить шерсть, кожу и часть внутренностей. По зубам они установили примерный возраст носорога.

По их мнению, до своей смерти животное прожило порядка четырех лет. Выяснилась и предположительная причина смерти — животное утонуло в болоте, в котором пролежало от 20 до 50 тысяч лет. В настоящий момент эксперты пытаются установить точный возраст и пол древнего зверя.

— Найденный носорог дополняет общую картину исследования его шерстистых сородичей и пополняет онтогенетическую цепочку, — рассказал ведущий научный сотрудник отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии Валерий Плотников.

Он добавил, что ученые уже изучили останки почти новорожденного двух–трех-месячного носорога, а также его трех–четырех-летнего «собрата».

Читайте также: Останки уникального шерстистого носорога обнаружили в Якутии

Якутияостанкиносорог
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