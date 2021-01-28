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СК РФ возбудил дело по факту призыва в Сети подростков к участию в незаконной акции
Фото: sledcom.ru / Официальный сайт Следственного комитета России

СК РФ возбудил дело по факту призыва в Сети подростков к участию в незаконной акции

Виктория Родимкина

Происшествия

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Леонида Волкова, который подозревается в склонении несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях. Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг, 28 января.

Во время расследования были выявлены видеозаписи, на которых Волков обращается с призывами к подросткам участвовать в незаконных акциях. Уточняется, что подозреваемый разместил видеоролики в социальных сетях, а также на видеохостинге YouTube.

В отношении него возбуждено дело по статье «Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть Интернет) несовершеннолетних к совершению противоправных действий». Расследование дела продолжается.

В субботу, 23 января, в столице прошла несанкционированная акция, в ходе которой были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. Подобные события прошли и в других городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

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